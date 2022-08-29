WSJ: візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС триватиме чотири дні

У середу, 31 серпня, МАГАТЕ розпочне свій візит на Запорізьку АЕС, пише The Wall Street Journal. Місія триватиме чотири дні, повідомляє Новое время.

У розпорядженні журналістів опинився внутрішній документ українського уряду. У ньому йдеться, що місія розпочнеться у середу, 31 серпня, і триватиме до суботи.

Інших деталей видання не опублікувало.

27 серпня видання The New York Times повідомило, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) сформувало склад місії, яка наступного тижня має відвідати Запорізьку АЕС.

26 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) може відвідати Запорізьку АЕС 29 серпня.

Під час звернення 25 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що зараз МАГАТЕ та інші міжнародні організації діють недостатньо швидко, і що хвилина перебування російських окупантів на Запорізькій АЕС — ризик радіаційної катастрофи.

25 серпня Запорізька АЕС вперше у своїй історії була відключена від енергомережі через дії російських окупантів. Наступного дня один із зупинених енергоблоків знову підключили до мережі.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, захопили російські окупанти після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, загрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки до ремонтної зони станції. Загалом на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.﻿

Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомили, що Росія готується найближчим часом відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України.

16 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух закликав мешканців тимчасово захопленого Енергодару евакуюватися через обстріл Росією Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що у разі аварії доведеться евакуювати близько 400 тисяч людей із двох областей.

Україна закликає МАГАТЕ та ООН якнайшвидше відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію. Під час зустрічі з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Львові президент Володимир Зеленський обговорив із ним ядерну загрозу, яку провокує на Запорізькій АЕС російська армія.

ООН готова підтримати будь-яку місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС, спрямовану через Київ. За даними Bloomberg, місія може вирушити на станцію до 5 вересня.