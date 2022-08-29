Подоляк закликав не робити поспішних заяв про контрнаступ ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав блогерів і політиків не робити поспішних гучних заяв про контрнаступ українських захисників на південному напрямку, а чекати офіційних повідомлень влади, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Михайло Подоляк у Telegram.

"Розумію наші бажання і мрії. Але все ж таки пропоную виходити з обережного коментарійного формату щодо будь-яких наших військових дій…

Тому принагідно ще раз нагадую всім політикам, експертам та лідерам суспільної думки (зрозуміло, що вони все знають набагато краще за безпосередніх виконавців) про важливість не маніпулювати та не спекулювати інформацією про хід військових операцій ДО офіційних заяв представників Збройних сил чи Міністерства оборони України.

Ще раз головне – ДО офіційних заяв не треба робити суперсенсаційних заяв".

Подоляк також попросив журналістів "сьогодні та в наступні дні особливо ретельно перевіряти джерела інформації та експертизу конкретних спікерів за темою".

За його словами, попри бажання продемонструвати свою "обізнаність", дотичність до "інсайду" та "хайпанути" на ситуації, війна – це не "контент".

Радник Андрія Єрмака попросив "фільтрувати інформацію та професійно працювати з поваги до українських захисників".

"Безумовно, жодних сумнівів, що наші "відпрацюють" правильно, немає" , – додав при цьому Подоляк.

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