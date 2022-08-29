СБУ: на Львівщині арештували майно дружини Медведчука

Правоохоронці арештували на Львівщині майно Оксани Марченко, яка є дружиною обвинуваченого у держзраді прокремлівського нардепа Віктора Медведчука, повідомляє Новое время.

Про це у понеділок, 29 серпня, повідомили у Службі безпеки України.

Йдеться про три земельні ділянки у Стрийському районі загальною вартістю понад 2 млн гривень.

Як розповіли у СБУ, у 2009 році місцева РДА ухвалила незаконне рішення про їхню безоплатну передачу з державної власності приватному підприємству, кінцевим бенефіціаром якого виявилася Марченко.

"При цьому не було зроблено жодних змін у Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності. Згодом підприємці з метою заволодіти активами „на законних підставах“ внесли свідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельну ділянку на три окремі та оформили їх як власність компанії" , — йдеться у повідомленні.

Надалі там було розпочато будівництво туристичної інфраструктури, на яку також накладено арешт.

Наразі проводиться процедура передачі зазначених ділянок та об'єктів, що знаходяться на них, в управління Національному агентству з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Оксана Марченко залишила територію України 18 лютого за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення РФ. За даними ЗМІ, її автомобіль виїхав до Білорусі через КПП у Чернігівській області.

Чоловіка Марченко Віктора Медведчука, який втік на початку вторгнення з-під домашнього арешту, затримали 12 квітня, коли він намагався втекти з країни, переодягнувшись у військову форму.