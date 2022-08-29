Кулеба закликав надати Україні все необхідне озброєння

Українській армії необхідно надати все необхідне озброєння для перемоги над Росією, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Швеції Євою-Магдаленою Андерссон.

Так, Кулебу запитали, чи очікував він збільшення обсягів фінансової підтримки, зокрема від офіційного Стокгольма.

"Я завжди чекаю більше. Не зрозумійте мене хибно: це не моя примха чи жадібність, так би мовити. Моя країна воює, ми страждаємо від великого і, якоюсь мірою, непідйомного дефіциту бюджету, оскільки Росія знищила частину нашої економіки" , – відповів глава українського МЗС.

Кулеба пояснив, що українці борються з ворогом, який перевершує їх кількісно. При цьому українська армія досягає суттєвих успіхів, хай і величезною ціною.

"Тому ми вдячні за будь-яку допомогу… навіть одне євро, одна куля, один снаряд мають значення. Але поки триває ця війна, ми завжди чекатимемо більшого" , – зазначив міністр.

За словами Кулеби, Київ чекає від партнерів не просто допомоги, а "конкретно те, про що ми просимо", оскільки "на війні треба закривати адресні запити".

"Коли тобі потрібна зброя, а ти отримуєш бронежилети — це допомога, але без зброї вона не має сенсу" , — звернув увагу Дмитро Кулеба.

Водночас, у шведського прем'єр-міністра запитали, чому офіційний Стокгольм досі не надав Україні артилерії, проте голова шведського уряду уникла прямої відповіді.

При цьому Андерссон запевнила, що її країна "продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, і не може дозволити РФ виграти цю війну".

Вона також натякнула, що наступний пакет військової допомоги "відповідатиме потребам України".

Нагадаємо, нове засідання координаційного комітету з військової допомоги Україні у так званому форматі "Рамштайн" відбудеться 8 вересня.