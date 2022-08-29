СратКом ЗСУ показав, як знищують окупантів на півдні України
Удари української військ знищили частину бійців окупаційної російської армії на південному напрямки, повідомляє Ділова столиця.
Відео знищення окупантів на своєму Telegram-каналі опубліковало Стратегічне командування Збройних сил України.
"На південному напрямку, воїни ЗСУ перетворили стадо кацапів на фарш. Мамині 200-ті герої", — написали у Командуванні.
Нагадаємо, у понеділок, 29 серпня стало відомо, що 109-й стрілецький полк бойовиків "ДНР", який тримав першу лінію оборони в Херсонській області, покинув свої позиції.