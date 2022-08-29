Пєсков: Росія не збирається проводити демілітаризацію зони навколо ЗАЕС

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія не розглядає питання про демілітаризацію зони навколо Запорізької АЕС, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє російська пропагандистське агенство ТАСС.

За його словами, Росія вважає місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС необхідною, її можливі модальності обговорюватимуться на місці.

"Місія заїде на територію ЗАЕС із підконтрольної Україні території. Про створення демілітаризованої зони навколо Запорізької АЕС не йдеться" , — сказав Пєсков.

Спікер Путіна заявив, що світ має чинити тиск на Київ, щоб «Україна припинила обстрілювати ЗАЕС, наражаючи всю Європу на небезпеку».

Коментуючи ймовірність перемикання подачі електроенергії із Запорізької АЕС з України до Росії, Пєсков зазначив, що це питання технологічне, його потрібно ставити фахівцям.

29 серпня речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на запрошення України сформувало місію для відвідування тимчасово захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС.

За словами Ніколенка, місія МАГАТЕ зосередиться на трьох завданнях: фізичний захист, ядерна безпека та гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС розпочнеться 31 серпня і триватиме чотири дні.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, захопили російські окупанти після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російським обстрілом у кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, загрожуючи ядерною катастрофою.﻿