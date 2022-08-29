ОДА: у Полтавській області з 1 вересня посилять комендантську годину

У Полтавській області за рішенням регіональної Ради оборони з 1 вересня збільшено тривалість комендантської години, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Полтавської обласної державної адміністрації.

"На Полтавщині змінюється тривалість комендантської години. З 1 вересня по всій області вона починатиметься з 22:00 й триватиме до 05:00" , — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що питання тривалості комендантської години було розглянуто з ініціативи правоохоронних органів, які звернули увагу на збільшення кількості правопорушень увечері.