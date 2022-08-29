The Times: Трас планує переглянути політику щодо Китаю

Міністр закордонних справ і кандидат в прем'єр-міністри Британії Ліз Трасс заявила, що планує переглянути політику щодо Китаю, оголосивши його загрозою національній безпеці, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Times.

Трасс пообіцяла, що у разі обрання прем’єр-міністром Британії перегляне документ, в якому викладені пріоритети британської дипломатії та оборони на наступне десятиліття.

Наразі в цьому документі Китай визначений як "системний конкурент", а Лондон закликають поглиблювати торговельні відносини з Пекіном.

У майбутньому Британія у відносинах із Китаєм планує віддати пріоритет національній безпеці, у відповідь на придушення масових демократичних протестів у Гонконгу та утисків мусульман у Сіньцзян-Уйгурському автономному регіоні.

Раніше статус "нагальної загрози" національній безпеці для Британії отримала Росія.

Нагадаємо, що раніше Трасс повідомила про готовність застосувати ядерну зброю при необхідності.