Кім: окупанти випустили 12 ракет по Миколаєву: є загиблі та поранені

Сьогодні, 29 серпня, російські окупанти завдали ракетного удару по житлових кварталах Миколаєва, внаслідок чого загинули двоє мирних жителів і ще 24 отримали поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Тварини-окупанти обстрілюють і житлові будинки... Усього було 12 ракет, які долетіли до міста. Випущено було більше (уточнюємо)... 24 поранених та 2 загиблих" , — написав він.

Як повідомлялось, українські військові прорвали першу лінію оборони під Херсоном.