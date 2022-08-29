ЗМІ: біля берегів Швеції загорівся автомобільний паром з людьми

Неподалік від шведського острова Ґоцка-Санден в понеділок сталася пожежа на автомобільному поромі, який перевозив понад 300 людей – вогонь ліквідували, ніхто не постраждав, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання SVT.

Про пожежу екстрені служби дізналися приблизно о 12:40 за місцевим часом. Пором Stena Scandica, який рухався в бік портового міста Нинесгамн, загорівся біля незаселеного шведського острова Ґоцка-Санден.

Представник Шведської морської адміністрації Йонас Франзен заявив, що джерелом пожежі, ймовірно, став морозильний контейнер на палубі.

Вогонь почали самотужки гасити члени екіпажу порому, тепер їм допомагають рятувальники. Наразі, за словами речниці морської адміністрації Лізи Мьорнінґ, ситуація перебуває під контролем.

Частина людей під час пожежі евакуювалася, але повної евакуації пасажирів не оголошували.

Через деякий час після пожежі на поромі зникла електроенергія, через що вийшов із ладу двигун. Очікується, що увечері на місце події прибуде буксир, який відтягне пором у безпечне місце.