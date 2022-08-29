З українських портів вийшли ще три судна з 40 тисячами тонн зерна

З морських портів Одеса та Чорноморськ у понеділок вийшло три судна, якими відправлено 40 тисяч тонн пшениці та кукурудзи, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомила пресслужба Адміністрації морських портів України.

Судна рухили до портів Єгипту, Румунії та Туреччини.

Також у понеділок очікується прибуття до портів Великої Одеси ще трьох балкерів під завантаження пшениці, соняшника та кукурудзи.

Зазначається, що за вихідні порти Великої Одеси прийняли 13 суден під завантаження 290 тисяч тонн пшениці, кукурудзи та олії, які прямують до портів Лівії, Іспанії, Італії, Ізраїлю, Німеччини, Єгипту та Туреччини.

Водночас 9 суден з 271 тис. тонн пшениці, олії, ячменю, ріпаку та кукурудзи було відправлено до портів Іспанії, Нідерландів , Єгипту, Туреччини, Франції та Китаю.

Загалом, в рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування, за 29 днів роботи зернового коридору з українських портів вийшло 56 суден, які вивезли понад 1,3 млн тонн агропродукції до 18 країн світу.

Нагадуємо:

У рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів вийшло 44 судна, які вивезли понад 1 млн тонн агропродукції до 15 країн світу.

ООН очікує великого зростання кількості суден, які експортують українське зерно коридором у Чорному морі, а також вважає мету в 2-5 мільйонів тонн експорту досяжною.

У Стамбулі 22 липня відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.

Відповідно до неї усі кораблі, які займаються експортом українського збіжжя, захищені буферною зоною в розмірі 10 морських миль (близько 18,5 кілометра).