Депутат облради: у небі Херсона спостерігають авіацію ЗСУ

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що, за його даними, українську авіацію спостерігають мешканці тимчасово окупованого Херсона, повідомляє Новое время.

"Мені знайомі з Херсона пишуть в особистих повідомленнях, що нашу авіацію бачать у Херсоні, а це означає, що систему протиповітряної оборони ворога знищено дуже потужними артилерійськими ударами, які сьогодні чути по всій окупованій Херсонській області" , — сказав він у коментарі 24 каналу.

Він нагадав, що у всій тимчасово Херсонській області відбуваються вибухи. Також Хлань додав, що в самому Херсоні було знищено склади та бази окупантів та російські військові частини.

Раніше речник ОК Південь Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ розпочали військову операцію на півдні країни.

Вдень стало відомо, що у Херсонській області "109-й полк ДНР" залишив свої позиції. Також із поля бою втекли російські десантники, які були їхньою підтримкою.