Труханов спростував заяви ЗМІ про його заклик до переговорів із Росією

Мер Одеси Геннадій Труханов спростував заяву ЗМІ про його «заклик до переговорів» з країною-агресором РФ, повідомляє Новое время.

"Цитую російські агентства новин: „Мер Одеси Геннадій Труханов закликав вести переговори з Росією“. Вимушений офіційно заявити, що це є брехня від першого до останнього слова" , — написав він у Facebook.

Труханов переконаний, що окупанти мають бути вигнані з усієї території України, а всі переговори мають відбутися після звільнення тимчасово окупованих регіонів, включаючи Крим.

Він додав, що, на його думку, ЗМІ розповсюдили цю інформацію, тому що країна-агресор хоче схилити Україну до переговорів.

Йдеться про інтерв'ю Труханова італійському ресурсу Corriere della Sera. У ньому він заявляв, що "треба крок за кроком домовлятися, поступово шукати компроміси, уникати конфронтації" з РФ.