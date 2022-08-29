Зеленський: переговори з Росією неможливі, вона до них не готова

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 29 серпня, вкотре наголосив, що переговори з країною-агресором Росією зараз неможливі, повідомляє Новое время.

Виступаючи на 17-му Стратегічному форумі в Бледі (Словенія) по відеозв'язку, глава держави нагадав, що для будь-яких переговорів потрібне бажання обох сторін.

"Усе це ще одна публічна брехня російської влади. Вони не готові до переговорів, вони цього не хочуть. У їхньому розумінні переговори — це ультиматум, в якому ми маємо визнати, що Донбас і Крим — це „російські“ території. Нещодавно вони публічно сказали, що Україна має визнати й південь нашої країни „російськими“ територіями після того, як вони проведуть там ще один „референдум“" , — сказав Зеленський.

Президент додав, що Росія — «алігатор з ненажерливим почуттям усього чужого»:

«Ми зробимо їм поступки зараз, завтра вони вам відкусять усю руку, а післязавтра не буде всієї людини… Це просто алігатор із ненажерливим почуттям усього чужого. Як би ви з ними не говорили на сьогодні, вони все одно за пів року прийдуть за іншою нашою територією».

Зеленський також порадив забути легенду про «потужну країну Росію».

"Я хочу, щоб усі зрозуміли, що вони не такі потужні, як писали про себе в книгах червоного кольору протягом 100 останніх років. Коли ця країна була потужною, в рамках СРСР були такі країни і народи як Україна, Казахстан, Білорусь, Прибалтика тощо. Легенду про велику державу треба забути. Ми на полі бою це показуємо" , — сказав він.

Президент закликав запровадити повне ембарго проти Росії, наголосив, що російський терор — однакова загроза для всіх європейських народів, а також що жодна країна не застрахована від того, що воєнні злочинці, які вбивали українців, приїдуть в інші країни як туристи, а одного разу отримають наказ і «стануть зовсім не туристами».

Раніше Володимир Зеленський казав, що переговори можливі лише за умови, що війська РФ залишать окуповані українські території.

Наприкінці червня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мирний договір із Росією можливий, коли Україна відновить свою територіальну цілісність. Глава переговорної делегації з Росією Давид Арахамія повідомляв, що Україна зможе відновити переговори з РФ, коли зміцнить свої сили завдяки контрнаступу і коли окупанти повернуться до позицій 23 лютого.