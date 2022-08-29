Росія могла перевезти через Босфор С-300: МЗС викликало посла Туреччини

У Міністерство закордонних справ України викликали посла Туреччини через інформацію про те, що судно Sparta II перевезло з Сирії через протоку Босфор в Росію ракетні системи С-300ПМУ-2, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба МЗС у понеділок, 29 серпня, послу Ягмуру Ахмету Гюльдере вручили вербальну ноту відомства. Заступник міністра Микола Точицький нагадав, що, згідно з положеннями Конвенції Монтре від 1936 року, судно підпадає під визначення військового корабля. Він звернувся до Туреччини і попросив надати офіційну інформацію щодо вантажу на борту Sparta II, а також заходів, яких вжила Анкара.

Представник МЗС також висловив сподівання, що Туреччина дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого про закриття проток Босфор і Дарданелли для російських військових кораблів.

Раніше ізраїльський портал Kan оприлюднив знімки, судячи з яких, Росія перекинула зенітний комплекс С-300 з міста Масьяф на північному заході Сирії на свою базу в Тартусі, де його завантажили на судно і відправили в Росію.

За даними Naval News, для переправлення С-300 країна-агресор використала вантажне судно Sparta II, яке, ймовірно, належить Оборонлогістиці — по суті міноборони РФ — і внесене до санкційних списків США. Пунктом призначення корабля був Новоросійськ — російський порт і велика військово-морська база поряд із незаконно збудованим Керченським мостом.