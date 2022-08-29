Жителів Київщини попередили про вибухові роботи 30 серпня

Жителів Білоцерківського та Обухівського районів Київської області попередили, що 30 серпня вони можуть чути звуки вибухів через роботи на гранітних родовищах, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська обласна військова адміністрація з посиланням на Білоцерківську та Обухівську райадміністрації.

30 серпня на Шамраївському родовищі гранітів, що у Сквирській громаді Білоцерківського району, заплановано проведення технологічних робіт. Вони будуть супроводжуватися вибухами з метою розпушення гранітів, придатних для виробництва щебеневої продукції.

Також вибухові роботи пройдуть 30 серпня з 11:00 до 16:00 на території "Богуславського кар’єру", що в Богуславській територіальній громаді Обухівського району.

ОВА просить із розумінням поставитися до ситуації та зберігати спокій.