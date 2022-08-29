CNN: українські війська звільнили чотири села на південному напрямку

Українські сили звільнили від російських окупантів чотири села на південному напрямку неподалік Херсона, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело у ЗСУ.

Джерело повідомило, що села називаються Нова Дмитрівка, Архангельське, Томіна Балка та Правдине.

Джерело розповіло, що операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій та тилу.

«Основний напрямок атаки був на Правдиному. Ми били їхню піхоту з "ДНР" та "ЛНР", і вони бігли. Російський десант біг за ними», – розповів він.

За його словами, багато окупантів було вбито і взято в полон, багато російської військової техніки було знищено.

«Побачимо, як далі піде. Наша мета – Херсон», - сказало джерело.

29 серпня стало відомо, що на Херсонщині «109-й полк ДНР» залишив свої позиції, а з поля бою втекли російські десантники, які були їхньою підтримкою.

Спікер Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ розпочали військову операцію на півдні країни.