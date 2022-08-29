ЗМІ: у Багдаді в ході протестів вбито понад 10 осіб, сотні поранено

У столиці Іраку Багдаді в ході масових протестів у зв'язку з відходом з політики впливового шиїтського імама було вбито понад 10 осіб. При цьому сотні отримали поранення, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані іракських медиків, які наводить Al Arabia.

Відзначається, що 12 учасників протесту були застрелені і ще 270 - отримали поранення в ході зіткнень з місцевими угрупованнями, які підтримує Іран.

За інформацією видання, зіткнення відбулися за межами охоронюваної зеленої зони, де почалися масові протести.

Варто зауважити, що протести в Багдаді спалахнули після того, як найвпливовіший в Іраку шиїтський імам Муктада ас-Садр оголосив про свій відхід з політики.

Нагадаємо, у Багдаді на тлі протестів була введена комендантська година, яка почалася о 15: 30 29 серпня.