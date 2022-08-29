Білий дім відреагував на інформацію про наступ ЗСУ на півдні України

Представник Білого дому Джон Кірбі в понеділок, 29 серпня, прокоментував інформацію про початок наступу захисників України на півдні, повідомляє Новое время.

Як пише CNN з посиланням на слова Кірбі, Білий дім бачив повідомлення про український контрнаступ, але не хоче коментувати конкретні військові операції. Кірбі зазначив, що Сили оборони України «вже вплинули на військовий потенціал Росії».

"...Росіянам довелося відтягувати сили зі сходу просто через повідомлення про те, що українці можуть посилити атаки на півдні. Тому вони були змушені зменшити склад певних підрозділів у певних районах на Донбасі, щоб відреагувати на те, що вони вважали загрозою контрнаступу" , - прокоментував представник Білого дому.

Кірбі також розповів, що російські окупанти продовжують відчувати нестачу людського ресурсу, і їхні проблеми «не полегшуються тим, що їм доводиться реагувати на повідомлення про потенційний контрнаступ ЗСУ».

29 серпня ЗСУ знищили базу окупантів у Херсоні та вдарили по Бериславському машинобудівному заводу, на якому війська РФ розмістили техніку, боєприпаси і живу силу.

Пізніше стало відомо, що на Херсонщині захисники України перейшли в наступ, змусивши «полк ДНР» та десантників РФ тікати з позицій. В оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Там також наголосили, що в умовах гібридної війни бурхлива реакція на новини з фронту шкодить ЗСУ.