В ОК "Південь" заявили, що розпочали свою справу і доводитимуть її до кінця

Керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони ОК Південь Наталія Гуменюк закликає громадян зберігати спокій та не поширювати публічно інформацію про дії ЗСУ на півдні України, повідомляє Новое время.

В ефірі телемарафону вона наголосила, що військова операція ЗСУ потребує тиші.

"Обговорювати події на фронті вважається трохи моветоном у той момент, коли триває військова операція. Вона потребує тиші, і військові вітають саме таке наше ставлення. Адже саме у тиші краще чути, як дихає ворог, як він нервує" , — зазначила вона.

Гуменюк також зазначила, що «незакінченою роботою ніхто не хвалиться» і пообіцяла відзвітувати про успіхи ЗСУ, як тільки це стане можливим.

"Ми розпочали свою справу і доводитимемо її до кінця. Як тільки результати будуть гідними і гарантуватимуть безпеку тих, хто за ними стоїть. Ми обов'язково прозвітуємо" , — наголосила Гуменюк.

Водночас, за її словами, українські військові розуміють, що суспільству «дуже хочеться позитивних новин, тому ці новини не змогли втримати».

"Але закликаємо більше їх не розголошувати, почекати. Адже після такого розголосу до Миколаїва прилетіло дуже багато ракет», — підсумувала вона.

29 серпня видання CNN з посиланням на джерело у ЗСУ повідомило, що українські сили звільнили від російських окупантів чотири села на південному напрямку неподалік Херсона.

29 серпня також стало відомо, що у Херсонській області "109-й полк ДНР" залишив свої позиції, а з поля бою втекли російські десантники, які були їхньою підтримкою.

Спікер Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк підтвердила, що ЗСУ розпочали військову операцію на півдні країни.