Politico: У Білому домі хочуть допомогти Тайваню зброєю на мільярд доларів

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір звернутися до Конгресу з проханням схвалити продаж Тайваню зброї на суму близько 1,1 мільярда доларів. Про це, з посиланням на Politico, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Згідно з даними, наданими джерелами видання, наразі розробка пакета допомоги перебуває на ранній стадії. Однак вже відомо, що він включає:

60 ракет AGM-84L Harpoon Block II - за 355 млн доларів;

100 тактичних ракет класу "повітря-повітря" AIM-9X Block II Sidewinder - за 85,6 млн доларів;

655, 4 млн доларів на контракт на розвідувальний радар.

Журналісти пишуть, що ракетами Sidewinder оснащуватимуться американські винищувачі Тайбея F-16.