Вартість електроенергії в Європі вперше перевищила 1000 євро, - Bloomberg

За інформацією Bloomberg, ціна європейських еталонних контрактів (German Power) на 2023 рік перевищила позначку 1000 євро за МВт-год. Таке зростання вартості сталося вперше, пише Олег Васьків, РБК-Україна.

Журналісти вказують, що з 28 серпня ціни еталонних контрактів на електроенергію зросли на 25%.

Відповідне збільшення вартості відбулося через енергетичну кризу, що набирає обертів і викликана скороченням постачань до ЄС природного газу з Росії.

Також зростанню цін на електроенергію сприяє скорочення генерації французькими атомними станціями.

"У Франції національні еталонні контракти на постачання електроенергії перевищили 1000 євро за МВт-год" , - пише Bloomberg.

Окрім цього, в агентстві зазначили, що 29 серпня контракти на постачання електрики в Німеччині зросли у ціні на 6,6% - до 1050 євро за МВт-год.