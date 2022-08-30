Невелике похолодання та грози: якою буде погода в Україні сьогодні

Сьогодні, 30 серпня, частину областей накриють дощі з грозами. У деяких регіонах України очікується невеликий спад температур, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні грози прогнозуються у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Чернівецькій, Закарпатській областях, а також на Прикарпатті. У деяких районах можливі шквали.

На решті території сухо з мінливою хмарністю. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. У північних та західних регіонах спека спаде.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +15 +17, вдень +24 +27 градусів;

на заході вночі +11 +14 градусів, а вдень +23 +26;

у східних областях вночі +16 +18, вдень +31 +33 градуси;

на півдні країни вночі +18 +21 градус, а вдень +29 +34;

у центральних областях вночі +15 +18, вдень +26 +32 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні буде сухо. Вітер північно-західний з поривами до 8 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +18, а вдень +26 +28 градусів.