Генштаб: війська РФ атакували на кількох напрямках, але відійшли

Російські війська зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, завдають авіа- та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Про це, з посиланням на Генштаб, повідомляє Українська правда.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Білорусі посилюють охорону ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку російські війська утримують окремі підрозділи у прикордонних районах Брянської і Курської областей. Росіяни стріляли з артилерії в районах населених пунктів Ободи, Нововасилівка та Миропільське Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник веде бойові дії з метою утримання раніше зайнятих рубежів та недопущення наступу підрозділів Сил оборони.

На Харківському напрямку окупанти стріляли зі ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Прудянка, Дементіївка, Руська Лозова, Петрівка, Старий Салтів, Питомник, Соснівка та Великі Проходи. Задіяли авіацію для удару біля Гусарівки.

Противник вів наступальний бій з метою покращення тактичного положення в районі населеного пункту Уди, але після вогневого ураження українськими воїнами відійшов.

На Слов’янському напрямку росіяни стріляли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню неподалік Великої Комишувахи, Краснопілля, Дмитрівки, Бражківки, Долини та Богородичного.

Противник намагався вести повітряну розвідку БпЛА в районі Богородичного, але збройні сили України літальний апарат знищили.

Підрозділи окупанта здійснили спробу ведення штурмових дій у напрямку Шнурків, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Званівки, Сіверська, Верхньокам’янського та Слов’янська. Завдали авіаударів біля Григорівки та Пришиба.

На Бахмутському напрямку окупанти стріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Соледара, Долини, Зайцевого та Білогорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Соледар та Кодема, а також ракетного удару біля Костянтинівки.

Окупанти вели наступальні бої у напрямках Зайцевого, Шумів та Кодеми. Отримали відсіч та відступили.

На Авдіївському напрямку продовжуються артилерійські обстріли у районах населених пунктів Опитне, Первомайське, Авдіївка, Мар’їнка, Новоолександрівка, Водяне, Новомихайлівка та Тоненьке. Росіяни вели наступальні бої у напрямках Мар’їнки та Новомихайлівки, успіху не мали, відійшли. Вели розвідку у напрямку Опитного.

На Новопавлівському напрямку ворожого вогневого впливу зазнали території біля Вугледару, Великої Новосілки, Пречистівки, Новополя та Зеленого Поля.

На Запорізькому напрямку окупанти обстрілювали райони населених пунктів Новоданилівка, Гуляйпільське, Чарівне, Полтавка, Малі Щербаки, Залізничне, Новоіванівка та Дорожнянка. Завдали авіаційних ударів неподалік Новоданилівки, Новосілки, Кам’янського та Степового. Вели повітряну розвідку БпЛА в районах Оріхова, Гуляйполя та Новоандріївки.

На Південнобузькому напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Олександрівка, Степова Долина, Лимани, Благодатне, Мирне, Котляреве, Шевченкове, Новомиколаївка, Первомайське, Партизанське, Широке, Червона Долина, Червоний Яр, Мурахівка, Лозове, Трудолюбівка, Зеленодольськ, Ольгине та Добрянка. Завдав авіаційного удару біля Андріївки.

Вів наступальні бої у напрямку Потьомкиного, успіху не мав, відійшов. Задіяв розвідувальні БпЛА неподалік Давидового Броду, Снігурівки та Великого Артакового.

Корабельне угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів основні зусилля зосереджує на веденні розвідки та блокуванні цивільного судноплавства. В готовності до застосування перебувають носії крилатих ракет морського базування "Калібр".

Зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.