Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оновлені дані про втрати військ РФ в Україні з 24 лютого по 30 серпня.
Загальні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1954 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од,
- артилерійських систем – 1079 (+19) од,
- РСЗВ - 282 (+3) од,
- засобів ППО - 151 (+2) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 204 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),
- крилатих ракет - 196 (+0),
- кораблів /катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од,
- спеціальної техніки - 103 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.
Дані уточнюються.