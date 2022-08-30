Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати військ РФ в Україні з 24 лютого по 30 серпня.

Загальні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1954 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од,
  • артилерійських систем – 1079 (+19) од,
  • РСЗВ - 282 (+3) од,
  • засобів ППО - 151 (+2) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 204 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),
  • крилатих ракет - 196 (+0),
  • кораблів /катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од,
  • спеціальної техніки - 103 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.

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