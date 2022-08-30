Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати російських військ

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив﻿ оновлені дані про втрати військ РФ в Україні з 24 лютого по 30 серпня.

Загальні бойові втрати противника склали:

особового складу - близько 47 550 (+450) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1954 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 4294 (+25) од,

артилерійських систем – 1079 (+19) од,

РСЗВ - 282 (+3) од,

засобів ППО - 151 (+2) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 204 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 847 (+3),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів /катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3217 (+29) од,

спеціальної техніки - 103 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках.

Дані уточнюються.