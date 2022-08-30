NYT: ВСУ добиваются успехов, применяя вооружения "неожиданным образом"

У Міністерстві оборони США вважають, що успіхи української армії у війні з РФ зумовлені її неординарним підходом до бойових дій. Про це, посилаючись на The NewYork Times, повідомляє Новое время.

За словами представників Пентагону та військових експертів, українські війська вміло використовують як радянські зразки озброєння, так і сучасні, надані їм в якості допомоги від країн Заходу.

При цьому, як зазначають експерти, ЗСУ найчастіше застосовують їх «несподіваним чином», що дозволяє їм «добиватися серйозних успіхів на полі бою».

Як приклад, вони навели успішні операції зі знищення флагмана Чорноморського флоту РФ ракетного крейсера Москва і удар по авіабазі Саки у тимчасово окупованому Криму.

"Під час атаки на Москву українці розробили власну протикорабельну ракету під назвою Нептун, засновану на конструкції старої радянської протикорабельної ракети, але із суттєво покращеною дальністю дії та електронікою" , — йдеться у матеріалі.

Американські експерти також відзначили винахідливість української армії, яка «різко контрастує з повільним, неквапливим, доктринальним характером наступу росіян».

Зокрема, вони звернули увагу на використання для ударів по супротивнику звичайних квадрокоптерів із саморобними модифікаціями для скидання фугасних боєприпасів.

Крім того, у Пентагоні були вражені, що українські фахівці зуміли встановити поставлені США протирадіолокаційні ракети HARM, призначені для пошуку та знищення радарів ППО, на радянські винищувачі МіГ-29, чого ніхто ніколи раніше не робив.