ОГП: у колонії в Оленівці міг вибухнути заряд від вогнемету

Теракт у колонії в Оленівці Донецької області міг статися через вибух термобаричного боєприпасу. Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора України на запит, повідомляє Deutsche Welle.

"Джерелом вибуху в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині, внаслідок якого загинули десятки українських полонених, ймовірно, став термобаричний боєприпас. А саме – капсула з горючою сумішшю термобаричного вибуху вогнеметів типу ШМЕЛЬ, ШМЕЛЬ-М, РИСЬ" , – повідомили в ОГП.

Такого висновку слідство дійшло за підсумками аналізу наявних у вільному доступі відеозаписів, за участю спеціалістів з питань застосування частин та підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, ідентифікації боєприпасів та застосування інженерних частин та підрозділів.

Як зазначили в Офісі Генпрокурора, в межах кримінального провадження триває проведення судової комплексної експертизи зброї, слідів і обставин її використання, а також вибухотехнічної і пожежно-технічної експертиз.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) здійснюють слідчі головного слідчого управління Служби безпеки України під наглядом прокурорів ОГПУ.