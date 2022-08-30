WP: РФ била по дерев’яним "HIMARSам" дорогими ракетами "Калібр"

Росіяни витратили щонайменше 10 дорогих "Калібрів" на удари по макетам з дерева, які приймали, зокрема, за передові американські ракетні системи HIMARS, повідомляє Українська правда.

За інформацією The Washington Post з посиланням на українського чиновника та американського дипломата, українські захисники виготовили дерев’яні "приманки", які через об’єктив російських безпілотників нагадували передові американські ракетні системи. Російські безпілотники передавали дані про місцезнаходження "техніки" ракетоносцям у Чорному морі, які завдавали удару по макетам, приймаючи їх за VIP-цілі.

"Після кількох тижнів у польових умовах приманки "витягли" (з РФ - ред.) щонайменше 10 крилатих ракет "Калібр" — початковий успіх, який змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання", - стверджує видання.

WP зазначає, що використання приманок є однією з багатьох тактик, які застосовували Збройні сили України, щоб дати відсіч більшому та краще оснащеному противнику.

За словами америнканського дипломата, на якого посилається WP, ударами по фіктивним цілям можна частково пояснити те, що росіяни звітували про знищення більшої кількості HIMARS, ніж взагалі отримувала Україна.

Нагадаємо, у серпні "Forbes Ukraine" підрахував, що вартість однієї ракети "Калібр" складає $6,5 млн.