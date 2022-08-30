ОВА: війська РФ обстріляли центр Харкова, є жертви (Оновлено)
Сьогодні вранці, 30 серпня, російські війська завдали удару по центральній частині Харкова, є руйнування та жертви. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Кількість постраждалих попередньо досягла 4 загиблих та 9 поранених.
На місці працюють усі екстрені служби, потерпілим надається допомога. Інформація уточнюється.
Доповнено. Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.
Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини, ще одинадцять отримали поранення.