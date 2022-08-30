Подоляк: РФ обстрілює маршрут МАГАТЕ на Запорізьку АЕС

Російські війська обстрілюють коридори, якими місія МАГАТЕ має потрапити на Запорізьку АЕС, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Усе передбачувано. Росія навмисне обстрілює коридори, якими місія МАГАТЕ має дістатися ЗАЕС. Все, щоб запропонувати прохід через Крим/ОРДЛО. Позиція України незмінна. Доступ тільки через підконтрольну територію України. Демілітаризація АЕС. Негайне відведення російських військ. На станції - лише український персонал" , - написав він у твіттер.

За інформацією CNN, місія МАГАТЕ прибула в Київ вчора. До її складу входять 13 осіб.