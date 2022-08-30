Перше судно з українським зерном у рамках програми ООН прибуло до Африки

Сьогодні балкер Brave Commander зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до Джибуті. На його борту 23 тис. тонн пшениці, яке після розвантаження буде доправлено споживачам в Ефіопії. Про це повідомляє﻿ Мінінфраструктури.

«У тісній співпраці з ООН ми уже відправили два судна з понад 50 тисячами тонн агропродукції для допомоги населенню Ефіопії та Ємену. Ми, зі свого боку, забезпечуємо максимально швидкий та ефективний процес прийому, завантаження та відправлення цих суден» , — прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Нагадаємо, балкер Brave Commander відправився з порту «Південний» 16 серпня. Окрім цього, уже сьогодні, 30 серпня, з порту «Південний» вирушило друге судно, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

На борту балкера KARTERIA 37,5 тис. тонн пшениці для потреб населення Ємену.

Загалом у ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 61 судно вирушило з українських портів. На їх борту близько 1,5 млн тонн продовольства.