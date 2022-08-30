Рахункова палата назвала втрати доходів держбюджету через війну

Через повномасштабну військову агресію Росії недонадходження окремих доходів державного бюджету в січні-червні 2022 року становили щонайменше 176 млрд гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За рахунок скорочення імпорту, ВВП, прибутків підприємств та робочих місць бюджет недоотримав 104 млрд гривень.

За оцінкою Мінекономіки, через російську військову агресію економіка України у січні-червні скоротилась на 28,5%. Від пошкоджень і руйнувань об’єктів господарювання окремих галузей економіки прямі збитки станом на 13 червня становили майже 48 млрд доларів, або 1,4 трлн гривень, що значно скоротило доходи державного бюджету.

Державні запозичення для покриття дефіциту і погашення боргу перевищили план на I півріччя і становили майже половину усіх надходжень загального фонду. Основним кредитором державного бюджету на внутрішньому ринку державних запозичень став Національний банк, який придбав дві третини розміщених у I півріччі цього року ОВДП на суму 225 млрд гривень. Від державних зовнішніх запозичень Україна отримала 217 млрд гривень. Ці кошти надали міжнародні фінансові організації й країни-партнери.