Українські школи поблизу Білорусі та РФ перевели на онлайн-навчання

У прикордонних школах Рівненщини, Чернігівщини та Сумщини з 1 вересня буде лише онлайн-навчання. Про це повідомили голови ОВА.

Зазначається, що це стосується шкіл у Рівненській та Чернігівській областях, що знаходяться в 40-кілометровій зоні від кордону.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль додав, що якщо батьки із цих територій захочуть, аби їхні діти навчалися офлайн, влада організує довіз таких учнів до найближчих навчальних закладів поза 40-кілометровою прикордонною зоною.

Виключно онлайн будуть працювати школи на Сумщині, які розташовані у 25-кілометровій зоні від кордону з Росією. В основному в області буде змішана форма навчання.

Раніше таке рішення прийняли у Волинській області. Так, дистанційне навчання буде у громадах, які знаходяться в 50-кілометровій зоні від кордону Білорусі.