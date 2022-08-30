Лукашенко пригрозив ліквідувати білоруські партії за відмову від «партнерства»

Олександр Лукашенко на зустрічі з представниками політичних партій пригрозив їх ліквідувати, якщо вони відмовляться від «партнерства» з владою, повідомляє Новое время.

"Пішли вліво, вправо — партію чи громадський рух має бути ліквідовано. Тільки так ми можемо утримати країну в якійсь колії, у якихось межах. Це як пропозиція до законопроєкту" , - сказав він.

За словами Лукашенка, інакше Білорусь нібито "знову одні тягнутимуть на захід, інші - на схід, треті - на південь або північ".

"Ми будемо тіпатись, відносно невелика країна з невеликим населенням, і не знатимемо, куди нам йти. І взагалі можемо піти у зворотний бік. Тому генеральна лінія" , - сказав він.

Також Лукашенко заявив, що вже нібито "наївся президентства" і шкодує, що не забрав у народу право обирати президента.

"Ми даремно не ризикнули запропонувати людям обирати органи влади, особливо президента на Всебілоруських народних зборах. Вибори президента - це завжди буде розгойдувати ситуацію. Подивіться в Китаї, всеж-таки політика та партійна діяльність - це теж професійна робота" , - зазначив. він.

За його словами, 7,5 млн. виборців у Білорусі недостатньо усвідомлено занурені в політичні процеси.