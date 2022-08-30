ГУР: до 5000 найманців ПВК Вагнера/Ліга перебувають в Україні

Росія перекинула на тимчасово окуповані території України, за даними військової розвідки, до 5000 найманців ПВК Вагнера/Ліга. Їх використовують як штурмові загони та відправляють у першу лінію наступальних військ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони у Telegram.

Розвідка пише, що прихована мобілізація у центральних та південно-східних регіонах Росії провалюється. Тому окупанти збільшили кількість найманців ПВК для війни проти України.

"Росіяни все частіше відмовляються вмирати за ідею кремлівського диктатора" , - йдеться у повідомленні.

За даними військової розвідки, на захоплених регіонах перебуває близько 4500-5000 російських бойовиків.

"Вони працюють на певних напрямках як штурмові загони, що діють у першій лінії наступальних військ" , - уточнили в ГУР.

Раніше стало відомо, що ПВК Вагнера вербують ув'язнених для війни проти України. За даними ЗМІ, погодилися брати участь у бойових діях понад тисячу ув'язнених.

Насамперед вербують людей з «досвідом служби в армії або тих, хто брав участь у бойових діях», а також засуджених за вбивство, пишуть росЗМІ.

За даними Міноборони Великобританії, ПВК Вагнер зазнала великих втрат на війні проти України та знизила вимоги для найманців.