Мер: внаслідок удару РФ по Миколаєву є загиблий та поранений
Російські війська продовжують ракетні обстріли Миколаєва, жертвами яких стають мирні жителі, повідомляє Новое время.
Про це розповів мер міста Олександр Сенкевич.
За його словами, внаслідок удару, завданого ЗС РФ у вівторок, 30 серпня, загинула щонайменше одна людина.
"На жаль, є жертви останніх обстрілів. Поки що відомо про одного загиблого та одного пораненого. Прошу всіх бути максимально обережними та не виходити на вулицю без необхідності", — написав Сенкевич у себе в Telegram-каналі.
Водночас, куди саме прилетіли російські ракети, не уточнюється.
Напередодні жертвами удару ЗС РФ по Миколаєву стали двоє людей, ще понад 10 отримали різні поранення.