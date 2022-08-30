ОК "Південь": ЗСУ завдали ударів по трьох мостах у Херсонській області
Українські сили завдали нових ракетно-артилерійських ударів по трьох мостах у тимчасово окупованих районах Херсонської області. Таким чином ЗСУ мають намір закріпити їхній непрацездатний статус, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування Південь у Facebook.
Військові уточнюють, що ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 22 вогневих завдань на південному напрямку.
"У тому числі й по трьох мостах — Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському — для закріплення їхнього непрацездатного статусу", — підкреслили в командуванні.
Також українські бомбардувальники в ніч проти 30 серпня завдали двох ударів по районах зосередження ворога в районі Киселівки та Костирки, додали в ОК.
Раніше глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що в результаті результативних ударів українських сил по мостах у Херсонській області окупанти виявилися відрізаними від постачання з Криму.