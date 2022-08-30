Контрнаступ на Півдні: ЗСУ виконали понад 220 вогневих завдань

З початку контрнаступу на південному напрямку українські військові виконали понад 200 вогневих завдань, повідомляє Новое время.

Про це у вівторок, 30 серпня, повідомили у ЗСУ.

За словами речника Оперативного командування Південь Владислава Назарова, минулої ночі українська авіація завдана ударів по районах зосередження ворога в районі Киселівки та Костирки.

Окрім того, ще понад 220 вогневих завдань виконали ракетно-артилерійські підрозділи.

Удари були завдані по трьом стратегічно важливими для російських військ мостами (Антоновський, його залізнична частина та Дар'євський), щоб завадити спробам окупантів відновити їх для перекидання своїх сил.

"Підсумкові втрати противника за ніч склали 159 виведених з ладу рашистів і 60 одиниць ворожої техніки, зокрема, п’ять танків Т-72, три гаубиці Мста-Б, пускова установка С-300, п’ять протитанкових ракетних комплексів, 40 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки" , — розповів Назаров.

Напередодні, 29 серпня, стало відомо про початок контрнаступу української армії на південному напрямку.

Цього ж дня вона зуміла прорвати одну з ліній оборони ЗС РФ.

Крім того, ЗСУ знищили бази російських військ у Херсоні та Новій Каховці, а до цього зруйнували Антонівський міст і переправу на Каховській ГЕС, унеможлививши перекидання сил противника через Дніпро.