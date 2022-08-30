Міноборони Німеччини: можливості поставок зброї Україні майже вичерпані

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що незабаром поставки зброї в Україну зі складів Бундесверу стануть неможливими, повідомляє Європейська правда.

Про це пише Welt, повідомляє.

"Я повинна визнати як міністр оборони, що ми досягаємо межі того, що ми можемо передати від Бундесверу" , — сказала Ламбрехт.

Вона додала, що Бундесвер повинен мати можливість гарантувати національну оборону та захист НАТО і як міністр оборони вона забезпечить, щоб так було й надалі.

Ламбрехт також заявила, що "дуже оптимістична", що найближчим часом може відбутися обмін з Грецією на підтримку України.

Бундесвер раніше передав Україні кілька самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню.

Кілька днів тому голова Комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала продовжувати постачати Україні зброю зі складів Бундесверу. Зокрема, вона назвала бронетранспортери Marder, яким Бундесвер згодом міг би отримати заміну від промисловості.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano, але дата їхньої передачі наразі невідома.