CNN: Зеленський зустрівся з очільником МАГАТЕ перед його візитом на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський у вівторок, 30 серпня, зустрівся з главою МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі перед візитом місії агентства на Запорізьку АЕС, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника Офісу президента.

Подробиці переговорів поки не відомі.

29 серпня місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) вирушила в Україну для відвідування ЗАЕС. За даними ЗМІ, делегація з 14 фахівців вже прибула в Київ.

Найбільшу атомну електростанцію в Європі, Запорізьку АЕС, російські окупанти захопили після боїв в Енергодарі 4 березня. Будівлі ЗАЕС були пошкоджені російськими обстрілами в кількох місцях, а працівники станції опинилися в полоні.

Кремль використовує Запорізьку АЕС для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть відкрити вогонь у відповідь в районі електростанції, а також для тиску на Україну та світ, погрожуючи ядерною катастрофою.

Російські війська облаштували вогневі позиції на ЗАЕС та обстрілюють звідти українські міста. В Енергоатомі повідомляли, що військові РФ розмістили в машинному залі першого енергоблоку Запорізької АЕС щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброєю та вибухівкою. 22 серпня окупанти завезли додаткові БТР та спецвантажівки в ремонтну зону станції. Загалом на території станції дислоковано понад 40 одиниць військової техніки росіян.

Останніми тижнями окупанти неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС. В Енергоатомі повідомили, що Росія готується відключити Запорізьку АЕС від енергосистеми України.

16 серпня голова Запорізької ОВА Олександр Старух закликав мешканців тимчасово захопленого Енергодару евакуюватися через обстріли Росією Запорізької атомної електростанції. Він заявив, що в разі аварії доведеться евакуювати близько 400 тисяч людей із двох областей.﻿

Україна закликала МАГАТЕ та ООН якнайшвидше відправити на Запорізьку АЕС міжнародну місію. Під час зустрічі з генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем у Львові президент Володимир Зеленський обговорив з ним ядерну загрозу, яку провокує на Запорізькій АЕС російська армія.