Андрющенко: мешканці Маріуполя влаштували бунт через нестачу гуманітарки

Мешканці окупованого росіянами Маріуполя влаштували "голодний бунт", коли Червоний Хрест спробував скасувати видачу гуманітарної допомоги через велику кількість охочих, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

За його словами, у пункті в лугопарку ім. Гурова оголосили про призупинення видачі гуманітарної допомоги, після чого почався "голодний бунт".

"Перший справжній голодний бунт. Через те, що гуманітарки від окупантів немає, єдиним джерелом їжі для багатьох залишилась Гуманітарка від Червоного Хреста. Але через занадто велику кількість людей, Червоний Хрест спробував скасувати видачу. Виник справжній бунт".