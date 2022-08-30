Подоляк: Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна почала розробляти евакуаційні маршрути з Криму на час деокупації українського півострова, повідомляє Українська правда.
"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації".
До цього часу Подоляк попросив всіх жителів півострова триматися подалі від військових об’єктів і перевірити укриття.
Що було раніше:
- Останнім часом почастішали вибухи в окупованому Криму. Вибухи прогриміли поблизу Джанкоя, у Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї, поблизу Алупки і Євпаторії.
- Видання Business Insider з посиланням на секретний звіт НАТО повідомило, що Росія вирішила вивезти з окупованого Криму десять своїх винищувачів після вибухів у Криму, за якими, ймовірно, стоять українські сили.
- А Інститут вивчення війни (ISW) припустив, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.