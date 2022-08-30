Подоляк: Україна розробляє евакуаційні маршрути для жителів Криму

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що Україна почала розробляти евакуаційні маршрути з Криму на час деокупації українського півострова, повідомляє Українська правда.

"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації".

До цього часу Подоляк попросив всіх жителів півострова триматися подалі від військових об’єктів і перевірити укриття.

Зрозуміло, що для ???????? життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

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