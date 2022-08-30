Кабмін погодився ввести санкції проти патріарха РПЦ Кирила

Кабінет Міністрів схвалив застосування санкцій на 10 років щодо патріарха Російської православної церкви Кирила (Володимира Гундяєва) та ще семи представників РПЦ, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з рф суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами" , — зазначив міністр Олександр Ткаченко.

Окрім Кирила санкції можуть бути введені проти керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Григорія Алфєєва), його заступника протоієрея Миколи Балашова, митрополита Псковського Тихона (Георгія Шевкурова) і архієпископа РПЦ, письменника, проповідника та педагога Артемія Володимирова, митрофорного протоієрея, проповідника, телеведучого Андрія Ткачова, богослова, педагога та публіциста Олексія Осипова.

Список ще буде розглянутий Радою національної безпеки та оборони України та президентом України. Крім того, їх узгодження дозволить з таким самим списком звернутися до міжнародної спільноти, щоб запровадити такі самі санкції в інших країнах.