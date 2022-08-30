Хлань: Росія відправляє у бік Херсонщини колони техніки з Криму

Росія формує великі колони техніки в Криму і відправляє у бік Херсонщини, ЗСУ б'є по мостах, щоб цю техніку не перекинули ближче до лінії фронту, повідомляє Новое время.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Росіяни формують великі колони техніки в Криму і відправляють у бік тимчасово окупованої Херсонщини. Важливо, щоб цю техніку не перекинули до лінії фронту. І от ми спостерігаємо — знову чіткі прильоти по Антонівському мосту" , — прокоментував депутат облради.

В етері телемарафону він підкреслив, що дуже важливим є «коригування» транспортних артерій, щоб цю техніку не перекинули на правий берег.