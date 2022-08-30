Повітряні сили: росіяни не залітають у зону ППО України понад три місяці
Російська військова авіація не залітає до зони ураження систем ППО України понад три місяці, повідомляє Новое время.
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
Він наголосив, що у перші тижні війни окупанти недооцінили бойовий дух українців та розпочали «одержувати за це», у тому числі й у повітрі.
"Саме тоді вони змінили тактику. Вже понад три місяці не залітають у зону ураження нашої протиповітряної оборони», - заявив Ігнат.
28 серпня президент України Володимир Зеленський привітав усіх українських льотчиків та всіх причетних до їхньої роботи з Днем авіації.