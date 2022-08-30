ЗМІ: у ЄС хочуть звільнити від візових обмежень російську молодь

Керівні кола Європейського Союзу обговорюють можливість звільнити російську молодь від обмежень щодо видачі віз, які планується погодити на засіданні міністрів закордонних справ країн ЄС у середу, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє видання EUobserver.

За даними джерел видання, держави ЄС обговорюють компромісні варіанти введення візових обмежень щодо Росії, які б не передбачали тотальної заборони.

"Є багато ідей. Можливо, зрештою лише на певні категорії росіян будуть поширюватися (більші витрати й адміністративне навантаження). Або в майбутньому ЄС буде щорічно видавати обмежену кількість російських туристичних віз" , — зазначило одне джерело.

Інше джерело в ЄС повідомило про просування ідеї того, щоб виключити російську молодь з-під будь-яких візових обмежень.

"У керівних колах ЄС є якась одержимість російською молоддю – тими, хто молодше 25 років. Але більшість російських солдатів, які вбивають і ґвалтують людей в Україні, молодші 25 років. Ми повинні позбутися думки, що це просто "війна Путіна", а не російська війна взагалі" , – додав співрозмовник EUobserver.

"Я очікую, що окремі переговори про повну заборону на російських туристів почнуться лише після рішення в середу" , – додав на умовах анонімності дипломат ЄС.

Як відомо, питання потенційних візових обмежень для росіян обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі 31 серпня.

Найактивніше ідею заборони видачі туристичних віз просувають східні члени ЄС, зокрема безпосередні сусіди Росії Естонія та Фінляндія. Водночас Франція, Німеччина і зацікавлені у російських туристах країни Південної Європи продовжують виступати проти.

За словами головного дипломата ЄС, країни навряд чи домовляться про повну заборону туристичних поїздок, але можуть погодити певні зміни до чинних правил видачі віз громадянам Росії.

Головуюча у Раді ЄС Чехія висунула пропозицію про призупинення візової угоди з РФ як компромісний варіант. Цей крок передбачає збільшення візового збору з 35 до 80 євро, а також збільшення часу для обробки візових заяв і кількість необхідних для цього документів.