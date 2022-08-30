Марченко: Україна у серпні отримала найбільшу фінансову допомогу

Україна у серпні отримала найбільшу суму донорської допомоги від західних партнерів за всі місяці після початку повномасштабної війни, повідомляє UBR.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

Так, за його словами, отримані минулого тижня $3 млрд від США були "надзвичайно важливими" для України.

"Вони дозволили нам збільшити суму коштів, отриманих від донорів у серпні, до $4,6 млрд. Це найбільша сума, яку ми отримали за місяць за останні півроку", – наголосив Марченко.

Нагадаємо, раніше міністр заявляв, що Україна потребує щомісячної зовнішньої допомоги у розмірі $5 млрд. При цьому в липні країна отримала $1,7 млрд допомоги, у червні – $4,4 млрд, у травні – $1,5 млрд, у квітні – $1 ,7 млрд, а березні – $3,4 млрд.

Марченко також розповів, що з початку вторгнення Росії Україна здебільшого живе за рахунок надходжень зовнішньої допомоги, податків та внутрішніх позик, а місцевий бізнес став гнучкішим і поступово адаптується.