Міноборони закликало експертів та блогерів не давати оцінок діям ЗСУ

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр у вівторок, 30 серпня, закликала експертів та блогерів не поширювати домисли й не давати публічних оцінок діям захисників України, повідомляє Новое время.

У себе в Facebook Маляр звернулася до всіх, хто «пов'язує свою роботу з інформацією, позиціонує діяльність як публічну, має велику аудиторію та користується її довірою». Вона наголосила, що лише військове керівництво України може ділитися даними про ситуацію на передовій, оскільки лише воно має повну інформацію.

"Наголошуємо на неприпустимості подвійного трактування стратегічної та оперативної обстановки, що склалася на фронті російсько-української війни, жонглюванні військовою термінологією, намаганнях продукувати власні, нічим не обґрунтовані прогнози. Так само неприпустимою є практика вирізання з контексту заяв окремих осіб, у тому числі офіційних, надання цим заявам різного забарвлення і трактування їх на власний розсуд" , — написала заступниця міністра.

Вона повторила, що саме ЗСУ повідомляють про військові дії, їх перебіг і результати, закликала вірити в українську армію і не ставити під сумнів дії її командирів, щоб не ставати додатковим інструментом російської пропаганди.

«Наші мужні воїни майстерно виконують свою роботу і щодня знищують окупантів по всій лінії фронту… Слід нарешті визнати, що вигадані перемоги не наближають, а лише віддаляють справжню Перемогу, за яку сьогодні б’ється увесь український народ! Тому саме від усіх нас залежить, як скоро наша Перемога настане!» - додала Маляр.

Раніше CNN із посиланням на джерело повідомило, що російських окупантів вдалося вибити з Новодмитрієвки, Архангельського, Томиної Балки та Правдиного на півдні України. В ОК Південь не підтвердили цю інформацію і наголосили, що повідомлять, як тільки будуть подробиці.

29 серпня ЗСУ знищили базу окупантів у Херсоні та вдарили по Бериславському машинобудівному заводу, на якому війська РФ розмістили техніку, боєприпаси і живу силу.

Пізніше з'явилася інформація, що на Херсонщині захисники України перейшли в наступ, змусивши «полк ДНР» та десантників РФ тікати з позицій. В оперативному командуванні Південь заявили, що ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Там також наголосили, що в умовах гібридної війни бурхлива реакція на новини з фронту шкодить ЗСУ.