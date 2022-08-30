Кулеба обговорив з главою МЗС Франції санкції проти РФ і місію МАГАТЕ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок зустрівся з главою зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонною та обговорив питання, пов’язані з повномасштабною війною в Україні, повідомляє Європейська правда.
Про це Кулеба написав у Twitter.
"Ми обговорили, що має входити до наступного, восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії, а також обмеження на поїздки для російських громадян. Я привітав роль Франції в сприянні місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС", – зазначив міністр.
Нагадаємо, Кулеба цього тижня здійснює візити до Швеції та Чехії з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.
У Швеції міністр закордонних справ закликав надати більше зброї Україні для боротьби з російським вторгненням.
А в Празі він братиме участь у неформальному засіданні глав МЗС країн ЄС, які обговорюватимуть питання обмеження видачі віз громадянам Росії.