Кулеба обговорив з главою МЗС Франції санкції проти РФ і місію МАГАТЕ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у вівторок зустрівся з главою зовнішньополітичного відомства Франції Катрін Колонною та обговорив питання, пов’язані з повномасштабною війною в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба написав у Twitter.

"Ми обговорили, що має входити до наступного, восьмого пакету санкцій ЄС проти Росії, а також обмеження на поїздки для російських громадян. Я привітав роль Франції в сприянні місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС" , – зазначив міністр.

Met with my French counterpart @MinColonna in Prague. We discussed what the upcoming eighth EU sanctions package on Russia should include and also travel restrictions for Russian citizens. I welcomed France’s role in facilitating the IAEA mission to the Zaporizhzhia NPP. pic.twitter.com/XxrlwLI51c — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 30, 2022

Нагадаємо, Кулеба цього тижня здійснює візити до Швеції та Чехії з метою консолідації міжнародної підтримки України та посилення санкційного тиску на Росію.

У Швеції міністр закордонних справ закликав надати більше зброї Україні для боротьби з російським вторгненням.

А в Празі він братиме участь у неформальному засіданні глав МЗС країн ЄС, які обговорюватимуть питання обмеження видачі віз громадянам Росії.