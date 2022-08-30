Хлань: на Херсонщині ЗСУ б’ють по базах і складах окупантів

Українські військові б’ють по ремонтних базах і складах російських військ, а також по скупченнях живої сили та місцях перебування офіцерів РФ у Херсонській області, повідомляє Новое время.

Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook.

За його інформацією, захисники вдарили по Антонівському мосту, «щоб ще раз підтвердити його нефункціональний статус». Крім того, у Таврійську детонують боєприпаси, ще були «прильоти» в Бериславі, Новій Каховці, Олешках, Новій Збур'ївці.

"Відрізаємо росіян від можливості підкріплення та знищуємо. 200-ті, 300-ті, які назавжди залишаться без кінцівок, бо колись наважилися прийти на нашу землю з війною" , — написав Хлань.

Він не повідомляє про звільнені населені пункти до оприлюднення офіційної інформації.

Крім того, Хлань зазначив, що вранці було скоєно замах на російського майора, якого відправили до області «начальником чергової частини ДІБДР». Поруч із його автомобілем, де була й родина загарбника, спрацював вибуховий пристрій.

"На жаль, усі живі-здорові. Поки що" , — додав Хлань.

У ніч на 29 серпня на Херсонщині вбили нардепа-зрадника від Слуги народу Олексія Ковальова. А вже вранці наступного дня стало відомо, що події в окупованому регіоні почали швидко розвиватися.

Збройні сили України знищили базу окупантів у Херсоні та потрапили до Бериславського машинобудівного заводу, в якому війська РФ розмістили техніку, боєприпаси та живу силу.